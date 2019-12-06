Japon kıyafeti kimono nedir, özelliği ne? Japonca kimono ne demek?

Günümüzde kimono moda dünyasında her zamankinden daha fazla öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, geleneksel kıyafetin, Japon kadınlarının günlük gardırobundan kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, nadir görülen olaylara ve düğün, yaş günleri ve çay törenleri gibi resmi etkinlikler için özel günlere bırakıldığı bir zaman vardı. Ancak kimono son yıllarda, hem Japonya'da hem de yurtdışında, gündelik ve resmi günlere uygun, sofistike ve zarif bir elbise biçimi olarak dikkat çeken bir canlanma yaşadı. Kimono, birçok modacının fikirlerini etkileyerek yeni moda kaynaklarına ilham kaynağı oldu. Peki kimono nedir?

Kimono, geleneksel bir Japon kıyafeti ve Japonya'nın ulusal kıyafetidir. Kimono çoğunlukla dikdörtgen biçimli kumaşlardan yapılmış T şeklinde, dışa sarılmış bir giysidir.Önceleri geleneksel günlerde giyilen kimono, sonrada günlük hayata da uyarlanmış, kadın, erkek ve çocuklar tarafından giyilmeye başlanmıştı.



KİMONO JAPONCA NE DEMEK?



Kimono, Japonca’da kiru ve mono , “giyilen eşya” yani “elbise” anlamına gelir. Kelimenin etimolojik kökeni ki yani “giymek” ve mono yani “şey”dir.

KİMONO MODASININ TARİHİ



Japon kimonolarının yaratıcı olanaklarını araştıran diğer ünlü tasarımcılar Alexander McQueen, Yves Saint-Lauren ve Cristóbal Balenciaga'dır. 1920'lerde Madeleine Vionnet ve Paul Poiret ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Jacques Doucet de kimono kültürü ile büyülendi.

On yedinci yüzyılda, Japonya'daki Hollandalılar ülkelerine döndüklerinde yanlarında yastıklı kimonoları getirdiler ve kimono erkeklerde iç giyim olarak ödüllendirildi. Hafif ve sıcak, bu egzotik Japon sabahlık Japonse rok olarak adlandırıldı. Zamanla kimonolar son derece popüler hale geldiler, zamanın portrelerinde görünmeye başladılar ve hatta komşu ülkelerde kopyalarını çıkardılar.

ERKEK VE KADIN KİMONOLARI ARASINDAKİ FARKLAR

Erkek ve kadın kimonoları arasındaki temel fark kollardır. Erkek kimonolarında kolla büyük oranda gövdeye bağlıdır. Kadın kimonolarının kolları ise erkek kimonolara göre hem geniş ve gövdeye bağlı değildir.