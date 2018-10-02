Jandarma’ya FETÖ operasyonu! Gözaltılar var…
FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü sivil imam 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23'ü sivil imam, 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanmasına yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah erken saatlerden itibaren 23'ü sivil "mahrem imam", 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 3 "mahrem imam"ın bulunduğu, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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