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    Mahrem imam operasyonu... 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı

    Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
    27.04.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli için gözaltı kararı çıktı.

    FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ' nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlerın kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştikleri iddia edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

    BİR OPERASYON DAHA... 48 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam ediyor.

     

     

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    Etiketler: mahrem imam , NoMobil , gündem
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