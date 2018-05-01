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    Jandarma'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı... Bu helikopterle bir ilk!

    ANKARA (AA)
    01.05.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

    "İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı. Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalganlandırdığı görülüyor.

    Etiketler: Jandarma , JÖAK , Paraşüt , helikopter , gündem
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