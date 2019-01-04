Jandarmanın müthiş operasyonuna ödül
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin mahsur kaldıkları Dicle nehrinden kurtarılmasında görev alan jandarma pilotları ödüllendirildi. Ödülleri Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan verdi.
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin mahsur kaldıkları Dicle nehrinden kurtarılmasında görev alan jandarma pilotları Sikorsky firması tarafından ödüllendirildi.
Operasyonda helikopter su yüzeyine indirilmişti. Bu hareket Skorsky helikopteriyle yapabilecek en zor ve riskli faaliyetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu operasyonu gerçekleştiren ve ihbarın gelmesinin ardından 40 dakika içinde kurtarma faaliyetini tamamlayan Jandarma Pilot Binbaşı Utku Aşkın, Jandarma Pilot Yüzbaşı Aycan Savaş ve Jandarma Teknik Astsubay Çavuş Güner Kızıl ‘Kurtarma Ödülü’ ve ‘Takdirname’ ile ödüllendirildi.
Eğil’de 12 kişi serinlemek için Dicle nehrine girmiş, daha sonra suların aniden yükselmesiyle birlikte nehrin ortasındaki bir adacıkta mahsur kalmıştı.
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