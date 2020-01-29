Jandarmanın ilk kadın komandoları

TÜRKİYE’nin dört bir yanında görev yapan kadın jandarma astsubaylar bu yıl ilk kez komando kursuna kabul edildi. Tamamı gönüllülerden oluşan jandarma komando adayları 30 Eylül’de Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitime alındı.

İLK DERS DAYANIKLILIK

Kursta ilk olarak yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık ile stres altında doğru karar verme eğitimleri verildi. Güne sporla başlayan kadın komandolar, eğitimlerini arazide sürdürüyor. Güç- kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen komandolar, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Adaylara harita bilgisi, ilk yardım, teröristle mücadele, patlayıcı ve meskun mahalde muharebe konularında da eğitimler veriliyor.

Kadın komandolar aldıkları teorik bilgileri gerçeği aratmayan tatbikatlarda uygulamalı olarak pekiştiriyor. Yaptıkları son tatbikat ise meskun mahal operasyonu. Roketatar, elbombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullanan adaylar, senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı. Beton duvarı balyozla kıran tim hedefi etkisiz hale getirdi. Kadın komandolar tatbikatın ardından tüfek ve teçhizatları üzerlerindeyken arazide 27 kilometre koştu.

AMAÇ HER GÖREVİ YAPABİLMEK

Beş aylık eğitimlerin amacı verilen her türlü görevi her şartta yapabilecek ekipler yetiştirmek. Kursu başarıyla bitirenler, seçkin birer asker olarak komando brövelerini meslek hayatları boyunca göğüslerinde taşıyacak. (AA)