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AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

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Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Batman'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 33 yaşındaki A.T, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle iletişime geçerek, örgütün Irak'taki kamplarından kaçtı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan A.T, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.
Jandarmadaki ilk ifadesinde duyduğu pişmanlığı dile getiren A.T, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin hakkını savunmadığını, örgüt içinde istismar olaylarının ve infazların çok fazla yaşandığını belirtti.  A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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