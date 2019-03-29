Jandarmadan uyuşturucu satıcısına operasyon... Dikkat çekmemek için kalabalıkta satıyordu
“Torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin eden yabancı uyruklu M.A. jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı. Gece geç saatlerde ve nüfusun kalabalık olduğu yerlerde satış yaptığı tespit edilen M.A.’nın aracında yapılan aramalarda 25 bin adet uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar sonrası uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen M.A.’yı takibe aldı. Yaklaşık 1 ay şüpheliyi takibe alan ve detaylı inceleme yürüten jandarma ekipleri, M.A.’nın yakalanmamak ve dikkat çekmemek için gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına hapları satmaya çalıştığını tespit etti.
M.A.’nın satış yapmak için aracına uyuşturucu hapları yükleyip harekete geçtiği anda operasyon için düğmeye basan İstanbul İl Jandarma ekipleri uzun bir kovalamacanın ardından aracı sıkıştırarak durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetlerde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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