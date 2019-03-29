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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
29.03.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu satıcısına operasyon... Dikkat çekmemek için kalabalıkta satıyordu

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr

“Torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin eden yabancı uyruklu M.A. jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı. Gece geç saatlerde ve nüfusun kalabalık olduğu yerlerde satış yaptığı tespit edilen M.A.’nın aracında yapılan aramalarda 25 bin adet uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar sonrası uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen M.A.’yı takibe aldı. Yaklaşık 1 ay şüpheliyi takibe alan ve detaylı inceleme yürüten jandarma ekipleri, M.A.’nın yakalanmamak ve dikkat çekmemek için gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına hapları satmaya çalıştığını tespit etti.

M.A.’nın satış yapmak için aracına uyuşturucu hapları yükleyip harekete geçtiği anda operasyon için düğmeye basan İstanbul İl Jandarma ekipleri uzun bir kovalamacanın ardından aracı sıkıştırarak durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetlerde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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