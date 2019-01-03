Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara satma hazırlığında olan (M.N.) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (M.N.) isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (metamfetamin) İstanbul ilinde torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (M.N.)’nin Esenyurt ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; (M.N.)’yi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araçla torbacılara dağıtıldığını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
TAKİP GÜVENLİK KEMARALARINDA
Şüphelinin kullandığı araca, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesinde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden (M.N.) ile ekipler arasında nefes kesen kovalamaca başladı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atıp kaçmaya devam eden (M.N.) Jandarmalar tarafından kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin park halindeki bir aracın altına attığı siyah poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde imal etmeye yarayan metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 10 Bin doz uyuşturucu üretmek mümkün olacaktı.
Ancak, Jandarmanın ısrarlı takibi, uyuşturucu tacirlerinin yaklaşık 10 bin doz uyuşturucuyu piyasaya sürmesini önledi.
Şüpheli (M.N.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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