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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.01.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara satma hazırlığında olan (M.N.) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (M.N.) isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (metamfetamin) İstanbul ilinde torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (M.N.)’nin Esenyurt ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; (M.N.)’yi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araçla torbacılara dağıtıldığını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 

TAKİP GÜVENLİK KEMARALARINDA

Şüphelinin kullandığı araca, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesinde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden (M.N.) ile ekipler arasında nefes kesen kovalamaca başladı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atıp kaçmaya devam eden (M.N.) Jandarmalar tarafından kısa sürede yakalandı. 

Şüphelinin park halindeki bir aracın altına attığı siyah poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde imal etmeye yarayan metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 10 Bin doz uyuşturucu üretmek mümkün olacaktı. 

Ancak, Jandarmanın ısrarlı takibi, uyuşturucu tacirlerinin yaklaşık 10 bin doz uyuşturucuyu piyasaya sürmesini önledi. 

Şüpheli (M.N.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa KESLER
Musa KESLER
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