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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
14.10.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Jandarmadan şafak operasyonu 

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Jandarmadan şafak operasyonu 

Van'da jandarma ekipleri tarafından 97 ekip, 749 personelinin katıldığı ve 44 ayrı adreste eş zamanlı olarak şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda aralarında 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' dolayısıyla aranan şahıslarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. 

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda 1 aylık bir istihbari çalışma sonucunda adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından şafak vakti düğmeye basıldı. 97 ekip ile 749 jandarma personelinin katıldığı ve 44 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' dolayısıyla aranan şahıslarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri de destek verirken şahısların kaçmalarına engel olmak maksadıyla karayolları üzerinde çok sayıda noktada tedbir alınarak şüpheli şahıs ve araçların sorguları gerçekleştirildi. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait 21 adet mermi, 1 adet muşta ile 31 adet Bixi mermisi ele geçirildi. Haklarında adli ve idari işlem gerçekleştirilen 46 şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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