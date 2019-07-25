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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
25.07.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Jandarma’dan bir ilk

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Jandarma’dan bir ilk

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Rusya’ya giderek Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov’u ziyaret etti. Rosgvardiya'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki ülke yetkilileri, terör ve aşırılıklarla mücadele alanında uluslararası işbirliğini güçlendirme çerçevesinde deneyimlerini paylaştı.

“Türk Jandarmasının başarıları ilgimizi çekiyor”

Viktor Zolotov, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kamu ve devlet güvenliğinin sağlanması konularında yaptıkları çalışmaları Türk heyetiyle paylaştıklarını vurguladı. Zolotov, terörle mücadelenin Rosgvardiya’nın en öncelikli görevi olduğunu kaydetti. Türk Jandarma Teşkilatı’nın üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmaların kendi kurumlarının ilgisini çektiğini söyleyen Zolotov, iki kurum arasında yapılan olumlu görüşmelerin uzun süreli ortaklık ilişkilerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturacağını düşündüğünü belirtti.

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği kısa bir süre önce personelinin Türkiye’de tatil yasağını kaldırmıştı.

Jandarma’dan bir ilk

İlk ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Zolotov’a göstermiş olduğu misafirperverlik ve özel ilgiden dolayı teşekkür etti. Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk. Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu.

Jandarma’dan bir ilk

Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov’un daveti üzerine Rusya ziyaretini gerçekleştiren ilk Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet 25 Temmuz’a kadar Rusya’da bir dizi görüşmelerde bulunacak. Geçen Mayıs ayında Rusya Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov ve beraberindeki heyet Türkiye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.

Jandarma’dan bir ilk

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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