Jandarmadan anlamlı ziyaret
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 130 okulda görev yapan 1886 öğretmeni ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
Öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler veren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli 6 Eylül’de şehit olan 35 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier’in ilkokul öğretmeni olan eşini de unutmadı. Şehit eşinin görev arkadaşları tarafından ziyaret edilen Öğretmen Fatma Yenier çok duygulandığını söyleyerek, “Çok duygulu ve anlamlı bir ziyaretti. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timi’nde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier 6 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Havalimanı yolunda ilerlediği sırada hatalı sollama yapan bir TIR’a arkadan çarpmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin tayini sebebiyle 2017 yılında Bodrum’dan İstanbul’a gelen öğretmen Fatma Yenier de Türkan Efe İlköğretim Okulu’nda göreve başlamıştı. İlkokul öğretmeni olan Yenier’i şehit eşinin görev arkadaşları öğretmenler gününde yalnız bırakmadı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli Yenier’in derste olduğu sırada sınıfa girerek çiçek ve hediye verdi. Jandarma Fatma öğretmenin öğrencilerine de oyuncak bebek ve araba hediye etti. Yapılan ziyaretten çok mutlu olan ve duygulanan Yenier, “Çok duygulu ve anlamlı bir ziyaretti. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.
EMEKLİ ÖĞRETMENLER DE UNUTULMADI
İstanbul Jandarma Komutanlığı İstanbul genelinde sorumluluk alanları içinde olan 130 okuldaki 1886 öğretmeni ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Emekli öğretmenleri de unutmayan jandarma, emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediyeler sunarak, öğretmenler gününü kutladı.
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