Jandarmada kadın eğitimi

Jandarma Üsteğmen Begüm Çardak, 4 yıldır jandarma personeli olarak çalıştığını, görevini Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde takım komutanı olarak sürdürdüğünü söyledi. Çardak, babasının izinden giderek bu mesleği seçtiğini dile getirdi. Astsubay Damla Akpınar ise Türk kadınının, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri her alanda erkeklerle eşitliğe sahip olduğunu hatırlattı. Akpınar, "Bizim mesleğimiz, birçok kişinin hayalini süsleyen ama bunun yanı sıra birçok zorluğa göğüs gerilmesi gereken bir meslek. Kalbi vatan aşkıyla çarpan her Türk gencini Jandarma Genel Komutanlığı’nın bir mensubu olarak buraya bekliyoruz" dedi.