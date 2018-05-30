Jandarmada derdest anı

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, dava dosyasına girdi.



Bilirkişi raporunda yer alan görüntülerde, dışarıdan gelen askerlerle darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan FETÖ mensuplarının karargâhın kritik noktalarını tuttukları görülüyor. Darbe karşıtı askerlerin derdest anları da görüntülerde. Daha sonra darbecileri engellemek isteyen çok sayıda kişi, Türk bayraklarıyla karargâh önünde toplanıyor. Tehdide rağmen dağılmayan sivillere, helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda kişinin vurulma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor.