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    Jandarmada derdest anı

    Özkan ARSLAN / DHA
    30.05.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 244 sanığın yargılanmasına, Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, dava dosyasına girdi.

    Bilirkişi raporunda yer alan görüntülerde, dışarıdan gelen askerlerle darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan FETÖ mensuplarının karargâhın kritik noktalarını tuttukları görülüyor. Darbe karşıtı askerlerin derdest anları da görüntülerde. Daha sonra darbecileri engellemek isteyen çok sayıda kişi, Türk bayraklarıyla karargâh önünde toplanıyor. Tehdide rağmen dağılmayan sivillere, helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda kişinin vurulma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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