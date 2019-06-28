Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak! Başvuru şartları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak. Söz konusu alımların duyulmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı öğrenci alımı başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alınacak. İşte, ilanın başvuru şartları, tarihleri ve diğer tüm detaylar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilamına göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 220 erkek öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından yapabilecek. Ön başvuru süresi, 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
İlanda, internet ortamı dışında, posta yoluyla ya da şahsen yapılan ön başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ön başvuruda bulunacak adaylarda 1 Ocak itibariyle 21 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak), şartı aranacak. Ayrıca adayların lise veya dengi okulları bitirmiş olmaları ya da 09 Eylül tarihine kadar mezun durumunda bulunmaları gerekiyor.
İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.
TÜM DETAYLAR KILAVUZDA
Adaylar, başvuruyla ilgili başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylara "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.
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