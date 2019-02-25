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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JGSA) subay ve astsubay başvurusu alıyor

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JGSA) subay ve astsubay başvurusu alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesine yapılacak subay ve astsubay öğrenci alımı için süreç başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde istihdam edilecek olan öğrenciler için 13 Mart tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan JSGA, adaylarda 27-32 yaş şartını arayacak. İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik için subay astsubay başvuru detayları ve bazı bilgiler

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için ön başvurular başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 13 Mart'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi" üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, TC kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019'a kadar mezun olabilecek durumda olmaları isteniliyor.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.sahilguvenlik.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 13 Mart Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

JSGA Fakültesi adayların ön başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Haziran-Temmuz ayları
arasında YKS sınav sonuçları açıklanmadan önce alacak.  

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGA Fakültesine yerleştirme yapılmayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (Boy-Kilo, Mülakat, Spor) YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine girmek isteyen adayların Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavından ve YKS sınavından aldıkları puanlara göre sıralamaları yapılarak sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edecek.

İşte, adaylarda aranan şartlar;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,
4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
5. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) {Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)} katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,
6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilecektir.
7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,
9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,
17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
18. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasına müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,
19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlariçin kefil göstermek),
20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde
belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen
diğer hususlara haiz olmak,
23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak
diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır,
24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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