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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 askeri personel alacak - JSGA personel alımı başvuru şartları

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 askeri personel alacak - JSGA personel alımı başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Devlet Personel Başkanlığının resmi sayfası üzerinden askeri personel ilanı yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde 48 askeri personel istihdam edilecek. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi askeri personel alımı için başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla 48 askeri personel alınacak. Personel alımı ilanının detayları adaylarla paylaşıldı. İşte, Devlet Personel Başkanlığının resmi sayfasında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı ilanında yer alan bilgiler

a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda;

(1) J.Gn.K.lığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (30) erkek öğrenci,
(2) SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine
(4) erkek öğrenci,
(3) SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecektir.
b. Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla; İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2’nci sınıfına geçiş yapmak isteyen
(5) erkek/kadın, 3’üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen
(9) erkek/kadın öğrenci alınacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

ASKERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Lise ve dengi okullardan 2019 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. ç. 2’nci ve 3’üncü sınıflara özel öğrenci olarak geçiş yapacakların; 2’nci sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.), 3’üncü sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.).
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak

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