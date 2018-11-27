Jandarma uzman erbaş alımı yapıyor | 2018/2 lojistik uzman çavuş başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sözleşmeli olarak 1.457 uzman erbaş erbaş yani uzman çavuş alımı için başvurular 8 Kasım'da başladı. Söz konusu ilana henüz başvuru yapmayan ancak bu hususta plan yapan pek çok genç, Jandarma uzman çavuş alımı için başvuru şartlarının ne olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş ilanı için tüm detaylar...

SON GÜN 29 KASIM

Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından duyurulacaktır. Başarılı olan adayların hangi işlemleri yapması gerektiği ve izleyecekleri yol bu duyuruda ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.