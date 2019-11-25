Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumlara uzman erbaş alımının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, personel temin sistemi üzerinden ‘1.Dönem II. Grup Uzman Erbaş Adayları İşlem Durumu’ başlığıyla duyuru yayımladı. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı hakkında ayrıntılar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademesi tarafından yapılan son açıklamada, 2019-1 dönem II. grup uzman erbaş adaylarının işlem durumu sorgulama yapabileceği bildirildi. İşte, Jandarma Uzman Erbaş alımı hakkında ayrıntılar...
Jandarma 3. grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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