Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sorgulama süreci devam ediyor!
Jandarma uzman erbaş alımı için ikinci süreç başlıyor. Mart ayında başlayan ve nisan ayına kadar devam eden başvurusu sürecinde KPSS puanı olan 20 bin, KPSS puanına sahip olmayan 20 bin olmak üzere 40 bin kişiyi mülakata davet edeceklerini açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, buna ek olarak ihtiyaç dahilinde yeni bir alım süreci içerisinde olduklarını aktardı. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı süreci hakkında bazı bilgiler
Jandarma uzman erbaş alımı için ek değerlendirme süreci için sınav çağrı dönemi başladı. 12 Haziran tarihinde tüm adayların sınava katılması için çağrı açan Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine alımını gerçekleştireceği uzman erbaşlar için mülakat sürecini sürdürecek. İşte, yeni bir başvuru olmayan, sadece 19 Mart-04 Nisan tarihleri arasında başvuru sürecinde bulunan vatandaşların çağrılacağı Jandarma uzman erbaş alımı hakkında bazı bilgiler
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SÜRECİ
Geçtiğimiz başvuru döneminde başvuruda bulunan adayların tamamının sınava çağrılacağını açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamaları paylaştı;
Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.
Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.
Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.
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