Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 Jandarma uzman çavuş alımı
İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Genel Komutanlığına, tamamı erkek olmak üzere Lojistik branşında 1.457 sözleşmeli uzman erbaş istihdamı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular 29 Kasım'da tamamlandı. Gözler şimdi JGK'dan gelecek başvuru sonuçları haberinde. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş erbaş yani uzman çavuş alımı için başvuru süreci tamamlandı. 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş ilanına başvuruda bulunan gençler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. İşte, 2018/2 Jandarma uzman çavuş alımı hakkında merak edilenler...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından duyurulacaktır. Başarılı olan adayların hangi işlemleri yapması gerektiği ve izleyecekleri yol bu duyuruda ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.
Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir. Bu hususta bir açıklama olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
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