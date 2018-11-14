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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.11.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Jandarma uzman çavuş alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 12 farklı branşta alım yapılacak

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Jandarma uzman çavuş alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 12 farklı branşta alım yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı, uzman çavuş alımı ile bünyesindeki personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Aşçı, berber, oto tamircisi ve birçok alanda yapılacak olan Jandarma uzman çavuş alımı için bazı bölümlerden mezun olma şartı aranacak. Peki, Jandarma uzman çavuş alımı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte, en az ilköğretim mezunlarının başvurabileceği o detaylar

Jandarma uzman çavuş başvurusu için süreç devam ediyor. Birden fazla branşta gerçekleştirilecek olan uzman çavuş alımı, alım yapılacak pozisyonlara göre en az ilköğretim seviyesinde başlayacak ve lisans aşamasına kadar devam edecek. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lojistik branşında yapılacak olan 1.457 kişilik alım için detaylar şu şekilde;

Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Lojistik branşına alınacak uzman erbaş adayları asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş (diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden „„Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

Ön başvurular; 08 Kasım 2018 günü başlayıp, 29 Kasım 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

KILAVUZ VE TABLO DETAYLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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