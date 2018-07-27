Jandarma şube müdürü FETÖ’den tutuklandı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ’nün imamlarıyla görüştüğü belirlenen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk Ankara’da gözaltına alındı.
İstanbul’a getirilen Zerk, sevk edildiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
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