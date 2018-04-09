Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 430'u sözleşmeli, 70'i muvazzaf olmak üzere 500 subay alınacağı bildirilmişti. Ön başvurular "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden e-devlet üzerinden gerçekleşti. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, belge inceleme, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacak. Bu sınavlarda başarılı olan 430'u sözleşmeli, 70'i (60 pilot, 10 tabip) muvazzaf olmak üzere 500 subay, Jandarma Genel Komutanlığına katılacak. Peki 2018 jandarma subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun yüzde 70'i ve ALES notunun yüzde 30'u alınarak oluşturulan puana göre, 13 Nisan'a kadar "www.jandarma.gov.tr" internet adresi üzerinden "seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma" duyurusu yapılacak.

SINAVLARA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanarak para yatırma duyurusu yapılan adaylar, “Aday Bilgi Formu’nun pdf olarak” çıktısını alıp imzalayarak seçme sınavlarına gelirken yanında getirecektir. Bu belge sınav başvuru dilekçesi yerine geçecektir.)

c. Ön lisans veya lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, lisansüstü eğitim görmüş olanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek

lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

e. KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

f. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

g. ġehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.)

ğ. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.

h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

ı. Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI



a. Adaylara posta yoluyla bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların tüm duyuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinden takip etmeleri önemlidir. Duyuruları takip etmemekten doğan sorumluluk adaylara aittir.

b. 03 – 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında seçme sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücretini yatırmaları planlanmıştır. Bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır. Yapılacak duyuruda hangi adayların sınav ücreti yatıracağı belli olacaktır. Belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir.

ç. Kendisine seçme sınavlarına katılmaya hak ve tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu Aday Bilgi Formunun yazıcı çıktısını ve banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Aday Bilgi Formu ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Dekont ve ATM bilgi fişlerinde hangi sınava ait ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.

d. Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. şehit veya gazi eş ve çocukları için “sınav ücreti yatırma duyurusu” yapılmayacak, sadece katılmaya hak kazanıp kazanmadığı duyurulacaktır.



e. 2018 yılı JSGA Bşk.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı şekilde yatıracaktır.

f. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır.

g. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecektir.

(1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve mülakat sınavlarında başarısız olan,

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(4)Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.