Jandarma personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru sayfası ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan alımların başvurusu, E Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından tamamlanabilecek. Adaylar, aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra, karşılarına çıkan ekranda kılavuzlarla karşılaşacak. Bu aşamadan sonra, sol tarafta yer alan "profil bilgileri" alanında yer alan bölümler doğru bilgilerle güncellenecek.

Başvuru formuna geçiş yapabilmeniz için profilinizde fotoğraf, adres, telefon, boy, kilo, en az 1 adet eğitim bilgilerinin beyan edilmiş olması gerekecek.

Bu bilgileri girdikten sonra başvurunuzu adım adım tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilana göre;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf subay branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (10 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)



c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,



ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,



d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,



e. 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,



f. 2016 veya 2017 yıllarında ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan almak,



g. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS ve ALES taban puanlarının en az % 80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 48 ve ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 40 almak),



ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



h. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),



i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya

kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



j. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,



l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



n. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı‟nda (ASEM) halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde Subay Eğtirm Merkezi‟ne (SUEM) girmeye de hak kazanan adaylardan süresi içerisinde SUEM‟e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,



o. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,



p. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



r. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

PİLOT VE TABİP BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.



c. Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23.59‟da sona erecektir.



ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, eimza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.



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