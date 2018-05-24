Jandarma lüks aracın başında 4 gün nöbet tuttu! Böyle yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer’de BMW marka bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracı çalan iki şüpheliyi tespit etti. Ekipler aracın Kemerburgaz’da bir caddeye park edildiğini belirledi. Ekipler, aracın başında günlerce şüphelilerin gelmesini bekledi.

Anahtarı evden çalmışlar

Çalıntı aracın yanında 4 gün nöbet tutan Jandarma ekipleri, şüphelilerin başka bir araçla olay yerine geldiğini gördü. Çalıntı aracın uzaktan kumanda ile açılması üzerine harekete geçildi. Araca binmek üzereyken kaçmalarına fırsat verilmeden suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalanan şüpheliler, Jandarma ekiplerini görünce neye uğradığını şaşırdı. Yakalanan K.A. ve B.P. isimli şahıslar ifadelerinde Zekeriyaköy’deki bir iş yerine ait BMW aracı sahibinin evine girip salondaki masanın üzerinden anahtarını alarak çaldıklarını itiraf etti. Şüpheli iki kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.