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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
27.04.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Jandarma Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı

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Jandarma Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter ile denetim yaptı. 215 aracın kontrol edildiği denetimde 11 araç sürücüsüne 2 bin 613 TL trafik cezası kesildi.

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  • Jandarma Kuzey Marmara Otoyolunda havadan denetim yaptı
  • Jandarma Kuzey Marmara Otoyolunda havadan denetim yaptı
  • Jandarma Kuzey Marmara Otoyolunda havadan denetim yaptı
  • Jandarma Kuzey Marmara Otoyolunda havadan denetim yaptı
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Kuzey Marmara Otoyolu güvenliğinin Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmesinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, İstanbul-Kocaeli arasındaki otoyolda havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi kapsayan denetimde jandarma helikopteri, kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip yol kenarlarında kurulan denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri durdurarak ceza yazdı.

Denetimlerde 'otoyol ve şehirler arası karayollarında gözlenen sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme', 'ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'tehlikeli şerit değiştirme', 'hatalı sollama', 'hız sınırını aşma', 'yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' gibi ihlaller yapan 11 araç sürücüsüne toplam 2 bin 163 TL para cezası kesildi. Denetimde 215 araç kontrolden geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, denetlemelerin artarak devam edeceğini bildirdi.

 

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