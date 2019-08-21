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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Jandarma Genel Komutanı'ndan flaş sözler: 'Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda'

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen 'Kıran Operasyonu' kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

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  • Jandarma Genel Komutanından Bulgurlu Dağında birliklerde denetleme
  • Jandarma Genel Komutanından Bulgurlu Dağında birliklerde denetleme
  • Jandarma Genel Komutanından Bulgurlu Dağında birliklerde denetleme
  • Jandarma Genel Komutanından Bulgurlu Dağında birliklerde denetleme
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Van, Hakkari ve Şırnak il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor.

Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyon kapsamında Van'a gelen Çetin, operasyona katılan birlikleri denetledi, komutanlardan bilgi aldı.

Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı.

Milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz."

Orgeneral Çetin'e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ile Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da eşlik etti.

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