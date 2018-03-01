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    Jandarma devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ fark etti... YÃ¼zlerce...

    Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)Â
    01.03.2018 - 13:09 | Son GÃ¼ncelleme:

    TOKAT kent merkezi yakÄ±nlarÄ±ndaki boÅŸ arazide, bÃ¼yÃ¼kbaÅŸlara ait yÃ¼zlerce kafatasÄ± ve kemik bulundu.

    Tokat Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Yeniyurt Mahallesiâ€™ndeki boÅŸ arazide yÃ¼zlerce bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ kafatasÄ± ve iskeleti gÃ¶rdÃ¼. Bunun Ã¼zerine Tokat Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine haber verildi. Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kemiklerin bulunduÄŸu alanda yaptÄ±klarÄ± aramalarda Ã§ok sayÄ±da hayvan kÃ¼pesi buldu.

    Jandarma devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ fark etti... YÃ¼zlerce...

    Bulunan hayvan kÃ¼peleri, araÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kemiklerin usulsÃ¼z kesim sonucu araziye atÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali deÄŸerlendirilirken, Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ise hayvan kÃ¼pelerinin sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§ak kesim olup, olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

    Jandarma devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ fark etti... YÃ¼zlerce...

    Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Jandarma devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ fark etti... YÃ¼zlerce...

    Etiketler: hayvan iskeletleri , son dakika
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