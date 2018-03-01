Jandarma devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ fark etti... YÃ¼zlerce...

Tokat Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, devriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Yeniyurt Mahallesiâ€™ndeki boÅŸ arazide yÃ¼zlerce bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ kafatasÄ± ve iskeleti gÃ¶rdÃ¼. Bunun Ã¼zerine Tokat Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine haber verildi. Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kemiklerin bulunduÄŸu alanda yaptÄ±klarÄ± aramalarda Ã§ok sayÄ±da hayvan kÃ¼pesi buldu.





Bulunan hayvan kÃ¼peleri, araÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kemiklerin usulsÃ¼z kesim sonucu araziye atÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali deÄŸerlendirilirken, Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ise hayvan kÃ¼pelerinin sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§ak kesim olup, olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.