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İHA
26.12.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Jandarma Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

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Jandarma Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.

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