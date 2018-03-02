Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın baba evinde yas

Türk Silahlı Kuvvetlerin'in yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG’li teröristler arasında çıkan şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberi, baba ocağına ulaştı.

Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı'nın üç erkek kardeşin ortancası ve bekar olduğu öğrenildi.