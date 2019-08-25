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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriJandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? 3. grup uzman erbaş çağrısı!
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25.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? 3. grup uzman erbaş çağrısı!

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Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? 3. grup uzman erbaş çağrısı!

Jandarma 3. grup uzman erbaş çağrısı, mülakatlara hazırlanan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak sorusu, gençlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

JANDARMA 2019/1 3. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2. grubun çağrısının üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesinin ardından araştırılmaya başladı. 3. Grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayına doğru yapılması bekleniyor.

ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI

2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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