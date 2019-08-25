Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? 3. grup uzman erbaş çağrısı!
Jandarma 3. grup uzman erbaş çağrısı, mülakatlara hazırlanan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak sorusu, gençlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Jandarma 3. grup ne zaman çağrılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
JANDARMA 2019/1 3. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2. grubun çağrısının üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesinin ardından araştırılmaya başladı. 3. Grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayına doğru yapılması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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