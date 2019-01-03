Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, o tarihler
Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş alımı için tarihler merak ediliyor. 2019/1 2. grup için değerlendirmelerini tamamlayan ve sınav çağrısında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, bu kez 3. grup ile merakla beklenmeye başlandı. Peki, Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş sınav çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Toplam 40 bin kişiyi değerlendirmeye alan Jandarma Genel Komutanlığı, ilk elemelerin ardından uzman erbaş adaylarına ikinci bir şans daha tanımıştı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 3. grup çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, adayların merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
JANDARMA 2019/1 3. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2. grubun çağrısının üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesinin ardından araştırılmaya başladı. 3. Grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayına doğru yapılması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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