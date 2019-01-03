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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, o tarihler

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Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, o tarihler

Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş alımı için tarihler merak ediliyor. 2019/1 2. grup için değerlendirmelerini tamamlayan ve sınav çağrısında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, bu kez 3. grup ile merakla beklenmeye başlandı. Peki, Jandarma 2019/1 3. grup uzman erbaş sınav çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Toplam 40 bin kişiyi değerlendirmeye alan Jandarma Genel Komutanlığı, ilk elemelerin ardından uzman erbaş adaylarına ikinci bir şans daha tanımıştı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 3. grup çağrısı ne zaman yapılacak? İşte, adayların merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

JANDARMA 2019/1 3. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2. grubun çağrısının üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesinin ardından araştırılmaya başladı. 3. Grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayına doğru yapılması bekleniyor.

ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI

2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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