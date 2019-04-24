Jammer nedir? Jammer uygulaması hangi amaçlarla kullanılıyor?
Jammer uygulaması özellikle kopyaya karşı kullanılıyor. Ayrıca topluluk içinde kişilerin yüksek sesle radyo-tv dinlemelerini veya güvenlik kameralarını engellemek gibi amaçlarla kullanılıyor. Peki, jammer tam olarak nedir, ? Jammer uygulaması başka hangi amaçlarla kullanılıyor?
Sinyal boğucu (Sinyal karıştırıcı, Sinyal bozucu, jammer), bir alıcı-vericı sistemde aradaki iletişim ortamını bozmaya yarayan aletin ismidir. Genellikle alıcıyı (çoğunlukla radyo) hedefleyen kuvvetli bir vericidir.
Sinyalin taşınma şekli en sık elektromanyetik dalga olmak üzere ses, ışık (UV'ten IR'de kadar) de olabilir. Alıcının duyarlı olduğu band aralığında yüksek güçte sinyal yayınını yaparak alıcının giriş katının tüm band için baskılanmasını sağlar ve alıcıyı "sağırlaştırır". Jammer, alıcıda seçicilik ve duyarlılık özelliklerini hedef alır. Q faktörü yüksek alıcılar, bu tür engellemelere karşı daha dirençlidirler.
Jammer uygulamasının amaçları
• Topluluk içinde kişilerin yüksek sesle radyo-tv dinlemelerini engellemek.
• Sinema, konser, tiyatro gibi cep telefonlarının kullanımının uygun olmadığı ortamlarda düzeni sağlamak için.
• Uzaktan kumandalı aletlerin engellenmesi.
• Uzaktan kumandalı bombaların erken tetiklenmesi ya da engellenmesi.
• Binanın dışında kullanılarak elektronik kalkan olarak kullanılması (iç iletişimin gizlenmesi).
• Güvenlik kameralarının engellenmesi (lazer ya da elektromanyetik alan ile).
• Polis hız dedektörünü engelleme.
• Askeri ya da sivil radarları engelleme (Askeri ortamlarda karşı tarafın iletişimini engellemek.)
• Mikrofonları engelleme (ses ile).
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