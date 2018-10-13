James Cameron'un Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filminin adı ne?
Pek çok ödüllü filme imza atan ünlü Hollywood yönetmeni James Cameron'un, Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filminin adı merak konusu oldu. Başarılı yönetmenin 'Pandora' adlı bir uyduda geçen filminin adını bilmeyen vatandaşlar, bu konuda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, James Cameron'un Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filminin adı ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Titanik, Terminator ve Aliens gibi yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren ve gişe rekorları kıran filmlere imza atan James Cameron'un, Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filminin adı çok sayıda kişi tarafından sorgulanıyor. James Cameron'un Pandora adlı bir uyduda geçen ve yayınladığı dönem en çok izlenen filmler arasında yer alan filminin adı; Avatar'dır.
AVATAR FİLMİ HAKKINDA
Avatar, 2009 ABD-Birleşik Krallık yapımı destansı bilim kurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3-D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.
AVATAR FİLMİNİN KONUSU
Filmin hikâyesi 22. yüzyılda, Pandora adlı bir uyduda geçer. Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora, 3-4 metre uzunluğunda, mavi insansı görünümlü, kabile kültürünü benimsemiş, saldırıya uğramadıkları sürece barışçıl olan Na'vi halkına ev sahipliği yapmaktadır. İnsanlar, Pandora'nın havasını soluyamadıkları için, sinirsel bağlantı aracılığıyla kontrol edilebilen insan ve Na'vi karışımı Avatarlar üretirler. Felç olan Deniz Piyadeleri mensubu Jake Sully (Sam Worthington), bir Avatar olarak Pandora'da yaşamaya gönüllü olur. Bir Na'vi prensesine aşık olan Sully, kendisini Pandora'yı gün geçtikçe tüketen insan ordusu ile Na'vi halkının arasındaki çatışmanın ortasında bulur. Onu en çok etkileyen şey, en nihayetinde daha iyi bir beden içinde olup, felçli olan bacaklarını tekrar hissedip (Avatar bedeninde) eskisi gibi koşabilmesidir. Zamanla Prenses Neytiri ile bir ilişki içine girdiklerinde, Jake artık insanların amacını tamamen unutup, Na'Vi direnişine katılarak organize bir şekilde insanlara karşı koyar. Daha sonra Na'Viler, Jake'in onlara ilk başlarda yalan söylediğini anlayınca onu öldürmeye kalkarlar ama en sonunda bu karardan vazgeçerler. Hikâyenin sonu, Neytiri ve Jake'in tekrar buluşması ve Jake'in tamamen Avatar bedenin içine girmesiyle biter.
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