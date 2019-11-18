Jale Birsel kimdir?
Tiyatronun duayenleri arasında yer alan Jale Birsel, 17 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in de arkadaşlarından birisidir. Peki, Jale Birsel kimdir? İşte, Jale Birsel hakkında bazı bilgiler
Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirir. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.
38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi - Dram, Genç - İhtiyar, Küçük - Büyük, Yerli - Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazanır. İşte canlandırdığı bu rollerden kalan gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve de fotoğraflardan bazılarına bu sitede yer verdik.
Jale Birsel'in Salah Birsel ile mutlu evliliği 38 yıl sürer, 1999'da sevgili eşi Salah Birsel 80 yaşında hayattan ayrılır. Jale Birsel Drahşan Uzman (Jale Birsel'in ilk eşi Umran Uzmanla) Kızları, Torunu Damla ile birlikte yazın Balıkesir / Ören'de yaşamaktaydı.
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