İZSU duyurdu: İzmir’de (Buca, Gaziemir Karabağlar)İ su kesintisi – İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de yaşanan su kesintisi günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'sular ne zaman gelecek?' sorusu için İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) yetkilerine ulaşıp idarenin resmi sayfası üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

İZMİR'DE SULAR NEDEN KESİK?

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

İSKİ 23 ARALIK KESİNTİ PROGRAMI

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI ADALET, TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2098 SOKAK NO:22 BERGAMA SELÇUK 23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SELÇUK MAHALLESI ATAMACA MAHALLESİ ULUCAMİ MAHALLESI TALATAŞA MAHALLESİ VE KURTULUŞ MAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 2 SAAT SU KESINTISI YASANACAKTIR BORNOVA ATATÜRK 23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BARBOROS CAD. BÖLGE VANASI KAPATILDI.

DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA 23.12.2019 saat 08:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması DEPODAKİ BAĞLANTİ ÇALIŞMASI SEBBİYLE BELİRTİLEN MAH SU KESİNTİSİ YASANACAKTIR

KONAK ÇİMENTEPE, AZİZİYE, 19 MAYIS, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, HASAN ÖZDEMİR, İMARİYE, VEZİRAĞA 23.12.2019 saat 08:00 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 23 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Tahtalı Barajından Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2200 mm''''''''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Mahalleri etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından