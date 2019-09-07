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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.09.2019 - 01:36, Son Güncelleme:

İznik'te denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosil kalıntıları bulundu

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İznik'te denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosil kalıntıları bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, incelemelerde bulunan Türk bilim insanları, milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosil kalıntılarına rastladı.

TÜBİTAK ve TTGV desteğinde bilimsel çalışmalar yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu
Yürütme Sekreteri Prof. Dr. Demir Altıner, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları ve Depremsellik Koordinatörü Prof. Dr. Aral Okay ve ODTÜ Araştırma Görevlisi Serdar Gürkan Atasoy, İznik'te Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede incelemelerde bulundu.

Kaya parçalarında fosilleşmiş deniz canlılarına ait mikroorganizmalar tespit eden bilim insanları, bölgenin 300 milyon yıl önce deniz ile kaplı olduğunun kaya parçalarındaki mikroorganizmalardan anlaşıldığını belirtti.

Prof. Dr. Demir Altıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın yaşının 4 milyar yıldan fazla olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyar yıldan sonra bakterilerle başlayan bir yaşamın olduğunu aktaran Altıner, şu bilgileri verdi:

 

BUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

"Bu giderek çok hücreli organizmalara doğru gelişiyor. 542 milyon yıl önce de mikroorganizma gurupları anormal derecede çeşitleniyor ve bunlar geçen jeolojik zamanda gelişiyor. Belli bir zamanda dinozorlar çıkıyor. Kurbağalar, maymunlar çıkıyor. En nihayet insan da ortaya çıkıyor. Fakat dallanan budaklanan bu canlı gurupları, kendi içlerinde devamlı değişim gösteriyorlar. Bunlar değişirken ortam deniz ise denizde yaşayanlar kayıtlarını kayaların içine bırakıyor. Karadaysa karada yaşayan canlılar karada bırakıyor. İşte bütün bu canlılar geçmiş zaman aralığında sınıflanmış vaziyette. Kayalar da bunları kullanışlı hale getiriyor. Türkiye'deki bütün kayalar sınıflandırılmış vaziyette ancak İznik bu açıdan çok az bilinen bir bölge. Onun için burada çalışma yürütüyoruz."

Prof. Dr. Aral Okay da İznik bölgesinde değişik kaya tiplerinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları belitti:

"Amacımız İznik, Gemlik'in geniş bir tarihini araştırmak. Tarihçiler vesikalara bakarak geçmişi araştırıyorsa biz de kayalara bakarak bölgenin yüz milyonlarca yıl geçmişini araştırıyoruz. Burası ne zaman kara ne zaman deniz olmuş ne zaman yükselmiş ne tür canlılar yaşamış. Burada gördüğümüz kayalar en yaşlı kayalar. Tahminimiz 300 milyon sene önce çökelmiş bu kayalar. O zaman bu bölge derin bir denizmiş. Aslında karmaşık bir tarihçesi var. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz." 

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