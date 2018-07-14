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    İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar...

    Hasan BOZBEY/ DHA
    14.07.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinden aileleriyle İznik Gölü kıyısına pikniğe giden ve serinlemek için suya giren çocuklardan Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 6 çocuk da çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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    • İznik Gölünde dram
    • İznik Gölünde dram
    • İznik Gölünde dram
    • İznik Gölünde dram

    Merkez Yıldırım ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan aileler, bugün çocuklarını da yanlarına alarak İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde, Çamlık bölgesinde yeni yapılan pompa istasyonu yakınlarına pikniğe geldi. Piknik sırasında çocuklar serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra, göle giren 8 çocuk çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, göle atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Ancak Fatma Sayhan ile Vildan Salçın, gölde kayboldu.

    Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kayıp çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma ve Vildan'ın cansız bedenlerine ulaştı.

    HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

    Olayı haber alan ailelerin yakınları, İznik Gölü Orhangazi sahiline akın etti. Fatma ve Vildan'ın cansız bedenleri sudan çıkarılırken, aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Boğulan çocukların cesetleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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    Etiketler: boğulma
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