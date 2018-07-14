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    Ä°znik gÃ¶lÃ¼ faciasÄ±nda yÃ¼rek yakan detay: Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilermiÅŸ

    Ä°HA
    14.07.2018 - 19:14 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°znik GÃ¶lÃ¼ Orhangazi sahilinde 13 yaÅŸÄ±ndaki Fatman Salman ve 12 yaÅŸÄ±ndaki Vildan SalÃ§Ä±nâ€™Ä±n boÄŸulmasÄ±yla, 6 arkadaÅŸÄ±nÄ±n da son anda kurtarÄ±lmasÄ±yla sona eren piknikle ilgili, Ã§ocuklarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil atÃ¶lyesinin sahibi Muzaffer Aruk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

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    • Ä°znik GÃ¶lÃ¼nde dram
    • Ä°znik GÃ¶lÃ¼nde dram
    • Ä°znik GÃ¶lÃ¼nde dram
    • Ä°znik GÃ¶lÃ¼nde dram

    Orhangaziâ€™deki yÃ¼rek yakan boÄŸulma olayÄ±nÄ±n perde arkasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re; Bursa ArabayataÄŸÄ±â€™nda faaliyet gÃ¶steren bir tekstil atÃ¶lyesinin sahibi yaz tatillerinde atÃ¶lyede Ã§alÄ±ÅŸan ve yaÅŸlarÄ± 18â€™den kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ã§ocuk iÅŸÃ§ileri piknik yapmak Ã¼zere Ä°znik GÃ¶lÃ¼ Orhangazi sahilindeki Ã§amlÄ±k alana getirdi.

    YaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸi olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã§ocuklardan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), KÃ¼bra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), GÃ¼llÃ¼ Sayhan (17), Marziye Sayhan (17), Vildan SalÃ§Ä±n (12) ve Fatma Salman (13) serinlemek iÃ§in gÃ¶le girdi. Bir sÃ¼re sonra gÃ¶le girenler boÄŸulma tehlikesi yaÅŸadÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan vatandaÅŸlar yardÄ±ma koÅŸtu. Ã‡ocuklardan 6'sÄ± kurtarÄ±ldÄ±, Vildan SalÃ§Ä±n ve Fatma Salman ise suda kayboldu. Bursa Deniz Polisiâ€™ne baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ ekipler yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda Vildan ve Fatmaâ€™nÄ±n cansÄ±z bedenini bularak gÃ¶lden Ã§Ä±karttÄ±.Â 

    Ã‡ocuklarÄ±n cenazeleri Orhangazi Devlet Hastanesi morgunda Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±â€™nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Bursa Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.Â 

    ATÃ–LYE SAHÄ°BÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

    Orhangazi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ± boÄŸulmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Olaydan kÄ±sa sÃ¼re sonra jandarma Ã§ocuklarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil atÃ¶lyesinin sahibi olan ve gÃ¶ldeki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ken Muzaffer Arukâ€™u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â 
    Ã–te yandan, gurubun gÃ¶le girmenin yasak olduÄŸuna yÃ¶nelik uyarÄ± levhasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeden suya girdikleri Ã¶ÄŸrenildi. Aileleri ise Ã§ocuklarÄ±nÄ±n pikniÄŸe gitmek Ã¼zere izin alarak evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gÃ¶l kenarÄ±na geleceklerinden haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Ä°znik GÃ¶lÃ¼nde dehÅŸet GÃ¶zlerine inanamadÄ±lar...Ä°znik Gölü'nde dehÅŸet! Gözlerine inanamadÄ±lar...

    Etiketler: facia , Fatman Salman
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