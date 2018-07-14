Ä°znik gÃ¶lÃ¼ faciasÄ±nda yÃ¼rek yakan detay: Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilermiÅŸ

Orhangaziâ€™deki yÃ¼rek yakan boÄŸulma olayÄ±nÄ±n perde arkasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re; Bursa ArabayataÄŸÄ±â€™nda faaliyet gÃ¶steren bir tekstil atÃ¶lyesinin sahibi yaz tatillerinde atÃ¶lyede Ã§alÄ±ÅŸan ve yaÅŸlarÄ± 18â€™den kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ã§ocuk iÅŸÃ§ileri piknik yapmak Ã¼zere Ä°znik GÃ¶lÃ¼ Orhangazi sahilindeki Ã§amlÄ±k alana getirdi.

YaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸi olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã§ocuklardan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), KÃ¼bra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), GÃ¼llÃ¼ Sayhan (17), Marziye Sayhan (17), Vildan SalÃ§Ä±n (12) ve Fatma Salman (13) serinlemek iÃ§in gÃ¶le girdi. Bir sÃ¼re sonra gÃ¶le girenler boÄŸulma tehlikesi yaÅŸadÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan vatandaÅŸlar yardÄ±ma koÅŸtu. Ã‡ocuklardan 6'sÄ± kurtarÄ±ldÄ±, Vildan SalÃ§Ä±n ve Fatma Salman ise suda kayboldu. Bursa Deniz Polisiâ€™ne baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ ekipler yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda Vildan ve Fatmaâ€™nÄ±n cansÄ±z bedenini bularak gÃ¶lden Ã§Ä±karttÄ±.Â

Ã‡ocuklarÄ±n cenazeleri Orhangazi Devlet Hastanesi morgunda Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±â€™nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Bursa Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.Â

ATÃ–LYE SAHÄ°BÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Orhangazi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ± boÄŸulmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Olaydan kÄ±sa sÃ¼re sonra jandarma Ã§ocuklarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil atÃ¶lyesinin sahibi olan ve gÃ¶ldeki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ken Muzaffer Arukâ€™u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

Ã–te yandan, gurubun gÃ¶le girmenin yasak olduÄŸuna yÃ¶nelik uyarÄ± levhasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeden suya girdikleri Ã¶ÄŸrenildi. Aileleri ise Ã§ocuklarÄ±nÄ±n pikniÄŸe gitmek Ã¼zere izin alarak evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gÃ¶l kenarÄ±na geleceklerinden haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.