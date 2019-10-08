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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

İzmit'te mimarisi ile hayrete düşüren bina!

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İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.

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  • İzmitte mimarisi ile hayrete düşüren bina
  • İzmitte mimarisi ile hayrete düşüren bina
  • İzmitte mimarisi ile hayrete düşüren bina
  • İzmitte mimarisi ile hayrete düşüren bina
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İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.

38 YILLIK BİNA

İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi. Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.

İzmitte mimarisi ile hayrete düşüren bina

 

 

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