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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Sebahattin AYDIN/DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

İzmit'te dehşet! Doğalgaz dağıtım şirketinde sıra bekliyordu...

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İzmit'te dehşet! Doğalgaz dağıtım şirketinde sıra bekliyordu...

İZMİT'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan doğalgaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Ayşe Acar, taşındığı evin aboneliğini iptal ettirmek için eski eşi Kerem T.’nin teyzesinin oğluyla birlikte doğalgaz dağıtım şirketine geldi. Kerem T. de 3 ay önce boşandığı eşi ile kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar’ı başından tabancayla vurarak, öldürdü.

Kerem T.'ye güvenlik görevlisi ile teyzesinin oğlu, müdahale etti. Etkisiz hale getirilen eski koca,  ihbarla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğalgaz dağıtım şirketinde bulunanların büyük korku yaşadığı olayın ardından polis geniş çaplı Ayşe Acar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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