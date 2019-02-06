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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
06.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

İzmit Körfezinde yüzlercesi sahili kapladı! Görenler şaşırdı...

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İzmit Körfezinde yüzlercesi sahili kapladı! Görenler şaşırdı...

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili’nde deniz kıyısını kaplayan yüzlerce denizanası şaşkınlığa neden oldu.

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  • Sahili kaplayan yüzlerce denizanası görenleri şaşırttı
  • Sahili kaplayan yüzlerce denizanası görenleri şaşırttı
  • Sahili kaplayan yüzlerce denizanası görenleri şaşırttı
  • Sahili kaplayan yüzlerce denizanası görenleri şaşırttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşların kimi şaşkınlığını gizleyemezken, bir kısmı ise denizanalarının her yıl aynı dönemde deniz kıyısına geldiklerini söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, denizanalarının sayısının Mayıs-Haziran aylarına yükseldiğini, denizanalarının sahil bölesinde yoğunlaşmasının sebebinin ise kirlilik sebebi ile meydana gelmiş olabileceği açıkladılar.

Denizanalarının her yıl aynı dönemde sahili kapladığını söyleyen Mesut Türel ise, “40 senedir buralardayız. Şeker hastası olduğum için sürekli sahilde dolaşıyorum. Genelde bu dönemlerde sahile çıkıyor. Kirlilikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu dönemde oluyor. Yazları da çok denizanası oluyor. Bu denizanalarından dolayı denize giremiyoruz. Özellikle bu sahil şeridinde. Çanakkale bölgesinden bir ara zehirli denizanaları görülmüştü. En azından onlar gelmiyor. Bunlar ürüyorlar, ölüyorlar” dedi.

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