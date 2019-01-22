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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.01.2019 - 01:14, Son Güncelleme:

İzmirliler sokağa döküldü... Koku sızıntısını gaz kaçağı sandılar

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İzmirliler sokağa döküldü... Koku sızıntısını gaz kaçağı sandılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İZMİRGAZ'a ait bir istasyonda meydana gelen arıza nedeniyle havaya sızan kokulandırma maddesini gaz kaçağı sanan vatandaşlar evlerini boşalttı.

İZMİRGAZ'a ait Örnekköy Mahallesi'ndeki bir istasyonda meydana gelen arıza nedeniyle kokulandırma maddesi havaya sızdı. Rüzgarında etkisiyle Örnekköy ve Yeni Girne mahallelerinde etki olan kokuyu doğal gaz kaçağı sanan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkarak durumu yetkililere bildirdi. Bazı vatandaşların ise doğal gaz kokusundan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

Bölgeye gelen polis, İZMİRGAZ, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı.

İzmirliler sokağa döküldü... Koku sızıntısını gaz kaçağı sandılar

Mahalle sakini 60 yaşındaki Yaşar Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde yatmaya hazırlanırken ağır bir doğal gaz kokusu hissettiğini söyledi.

Hemen dışarı çıktığını belirten Özpınar, "Apartman dışında da koku vardı. Kaçak var diye düşündüm. Mendil olmasına rağmen nefes alamıyorum." dedi.

Hamdiye Uğurel de evde televizyon izlediği sırada kokuyu farkettiğini anlattı.

Uğurel, "Tüm apartman sakinleri olarak dışarıya çıktık. Ben hasta olduğum için maske taktım. Kokuyu solumaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

İZMİRGAZ'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak ya da sızıntı söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Örnekköy RMS-A İstasyonumuzdaki kokulandırma ünitesinde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya salınmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almışlardır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir." denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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