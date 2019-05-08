İzmir'de bugün iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İzmirliler de iftar geri sayımını sürdürüyor. Peki, 2019 imsakiye tablosuna göre 8 Mayıs tarihinde İzmir’de iftar saat kaçta açılacak? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan İzmir’de iftara ne kadar kaldığını, sahur vaktini, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
Saatlerin ilerlemesi, havanın kararmaya başlaması ardından İzmir ve ilçelerinin iftar saati için araştırmalar başladı. Oruç ibadetinin üçüncü gününü geride bırakacak olan İzmirliler, iftar bilgilerini Diyanet'in 2019 imsakiye tablosu üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, İzmir'de bugün iftar saat kaçta açılacak?
İzmir ve diğer illerin haftalık imsakiye bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|3
|08.05.2019
|04:25
|20:16
|4
|09.05.2019
|04:23
|20:17
|5
|10.05.2019
|04:22
|20:17
|6
|11.05.2019
|04:20
|20:18
|7
|12.05.2019
|04:19
|20:19
|8
|13.05.2019
|04:17
|20:20
|9
|14.05.2019
|04:16
|20:21
|10
|15.05.2019
|04:15
|20:22
|11
|16.05.2019
|04:13
|20:23
|12
|17.05.2019
|04:12
|20:24
|13
|18.05.2019
|04:11
|20:25
|14
|19.05.2019
|04:09
|20:26
|15
|20.05.2019
|04:08
|20:26
İFTAR SAATİ NEDEN DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorularına açıklık getirdi. İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık'a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, "Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. 'İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?' gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir." bilgisini verdi.
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