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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

İzmirli tekstilci 'marka ihaneti' dedi... Boşanma davası açtı

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İzmirli tekstilci 'marka ihaneti' dedi... Boşanma davası açtı

İzmir’de tekstil fabrikası olan Toygar N., eşi Sezin N.’nin kendisinden habersiz farklı bir marka adı altında üretim yaptığını öğrendi. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunup boşanma davası açtı

İzmir'de 800 kişinin istihdam edildiği tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Toygar N. (49), 2017 mayısında başka bir markanın ismiyle ürün üretildiğini öğrendi. Toygar N., eşi Sezin N.'nin müdürlüğünü yaptığı Tasarım ve Koleksiyon Modelhane Bölümü'nde koliler içinde başka bir markaya ait kadın dış giyim ürünleri olduğunu gördü. Toygar N. eşini arayarak "Neden böyle yaptın?" diye sordu. Sezin N. ise, "Alaçatı Festivali'nde satmak için ürettim" dedi. Buna inanmayan Toygar N., eşi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ardından da boşanma davası da açtı.

HAPSİ İSTENİYOR

"Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan hakkında iddiame hazırlanan Sezin N.'nin bir yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Sezin N. savunmasında, eşinin haksız boşanma isteğini zorla kabul ettirmek için gerekçe üretmeye çalıştığını söyleyerek, bahsedilen ürünleri eşinin bilgisi ve isteği doğrultusunda şirket adına yaptıklarını, ileride üretecekleri ürünler ile ilgili ön hazırlık çalışması olduğunu savundu.

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İzmir 34. Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmadasındada Sezin N., suçlamaları reddetti. Toygar N. ise, "Her bölümün sorumlusu olduğu için alım satımı birebir ben kontrol etmiyorum. Eşimin gönderdiği ürünlerdeki marka, kullandığım hiçbir tescilli markaya ait değil" dedi.

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