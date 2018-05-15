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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.05.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Türk pizzacıya sürpriz talip

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Türk pizzacıya sürpriz talip

Lüksemburg merkezli Luz Business Oppurtinies SARL adlı şirket, İzmir’de kurulan ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde 150’den fazla şubesi olan Pizza Pizza’yı almak üzere masaya oturdu.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker'in köşesinden duyurduğu gelişme şöyle:

Türkiye’de hızla büyüyen pizza pazarı artık yatırımcıların da ilgi odağı haline geliyor. Yerel ve yabancı fonların radarına giren pizza pazarının son satışı ise Pizza Pizza oldu.

Lüksemburg merkezli Luz Business Oppurtinies SARL adlı şirket, İzmir’de kurulan ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde 150’den fazla şubesi olan Pizza Pizza’yı almak üzere masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa Lüksemburg merkezli Luz, Pizza Pizza Türker Turizm İşletmeleri bünyesindeki markanın tamamının sahibi olacak.

1995 yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde girişimci Abbas Türker tarafından temeli atılan Pizza Pizza’nın son açıklanan verilere göre 150’den fazla şubesi var. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde şubesi olan Pizza Pizza’nın bu ağı Ağrı, Batman, Kars gibi doğu şehirlerinin de aralarında bulunduğu 40 farklı kente yayılmış durumda. İzmir’de 4 bin metrekarelik ilk üretim tesisini 1990’lı yılların sonunda açan markanın yurtdışındaki ilk şubesi ise 2010’da Irak’ta devreye girdi. Bu ülkedeki şube sayısı ise 7.

Mediterra Capital ile görüşüyor

Pizza Pizza’yı alacak olan şirket Lüksemburg olarak bilinse de edindiğim bilgilere göre asıl alıcı Türkiye’yi yakından tanıyan bir fon. Ahmet Faralyalı’nın yönettiği Mediterra Capital’in Lüksemburg merkezli şirketin asıl sahibi olduğu belirtiliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Hollanda Devleti’nin ortak olduğu FMO Bankası gibi finans kurumlarının yatırımcı olduğu Mediterra Capital, Tavuk Dünyası Söke Un, Arkel, GlassHouse, Arzum, Logo Yazılım gibi Türk şirketlerine ortak olmuştu.

Fonların pizza ilgisi

Bilindiği üzere pizza sektörünün en önemli yatırımcılarından öne çıkanlar Abraaj ve Turkven. Turkven Domino’s Pizza’ya ortak olmuş, Süzer Grubu’nun ABD’li Yum Brands’a sattığı Pizza Hut ve KFC'yi Dubaili Abraaj satın almıştı.

 

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