İzmirli başkanlar Ankara’da
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP ve İYİ Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkanları dün Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, başkanları kabulde yaptığı açıklamada, “İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız buradaydı. Demokrasinin güzelliği de bu. Görevlerinin başındalar. Hepsinin morali çok iyi, yüksek, hizmet verme aşkıyla dolular. Dolayısıyla güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz” dedi.
Soyer ve İzmir ilçe belediye başkanları saat 17.00’de Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Soyer, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.
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