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    İzmirli asker, kaza sonucu yaşamını yitirdi

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
    02.03.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

    BİNGÖL’ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan jandarma er Ömer Sarı (21), silah kazası sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, Sarı’nın İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

    Yayladere’de askerliğini yapan jandarma er Ömer Sarı,silah kazası sonucu yaşamını yitirdi. Buca Çamkule Mahallesi’nde yaşayan Sarı’nın ailesine haber, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Ayakkabı imalatında çalışan işçi baba İlhami ve ev kadını anne Nasife Sarı, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale ederken, baba Sarı, "Söyleyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

    Bekar olan er Ömer Sarı’nın 4 ay önce uzun dönem olarak askere gittiği ifade edildi. Babasıyla aynı işi yapan Sarı’nın Yusuf, Irmak ve Çınar adında 3 kardeşinin daha bulunduğu öğrenilirken, dün akşamı telefonla konuştuğu kardeşine, "Annem, babam ve kardeşlerim sana emanet" dediği öğrenildi.

    Ömer Sarı’nın cenazesinin yarın Gaziemir’de, Gülhane Camii’ndeki törenin ardından öğle vakti toprağa verileceği belirtildi.

    Etiketler: İzmir , şehit , son dakika
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