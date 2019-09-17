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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.09.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

İzmir'i yasa boğan veda... Sezen gözyaşlarıyla uğurlandı

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23) için Ziraat Fakültesi’nde tören düzenlendi. Bölüm birincisi olarak bitirdiği okuluna bu kez Türk bayrağına sarılı tabutla gelen Sezen Zambak’ın isminin üniversitede yaşatılacağı belirtildi.

 Ege Üniversitesi’nin Bornova’daki kampüsünde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek istediği sırada çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün altında kaldı. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. gönderildiğini adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmiri yasa boğan veda... Sezen gözyaşlarıyla uğurlandı

 OKULUNA SON KEZ GETİRİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Sezen Zambak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bölüm birincisi olarak bitirdiği ve iki gün yas ilan edilen okuluna son kez getirildi. Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK’ın destek verdiği ’Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt’ projesinde Ar-Ge elemanı olarak çalışan Sezen Zambak’ın isminin okulda yaşatılacağı bilgisini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak verdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise öğrencisine, "Güler yüzlü, çimen gözlü kızım. Melekler yoldaşın olsun" sözleriyle veda etti.

İzmiri yasa boğan veda... Sezen gözyaşlarıyla uğurlandı

 KUZENİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA KATILMIŞ

Okuldaki törende oldukça bitkin görünen baba Metin Zambak, anne Kevser Zambak ile Sezen’in kız kardeşi Damla Zambak, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları onları teselli etmeye çalıştı. Acılı anne kızına "Annem duyuyorsan ben seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi. Bu anlarda salondakiler de gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Sezen’in kazadan önceki gece 8 yaşındaki kuzeninin doğum günü kutlamasına katıldığı hem kendi ailesi hem de yakınlarıyla mutlu bir gece geçirdiği ortaya çıktı. Bu mutlu geceyi aile üyeleri hüzünle anlattı.

İzmiri yasa boğan veda... Sezen gözyaşlarıyla uğurlandı

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